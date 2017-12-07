Kayıtsız Çalışan Apartlara Ceza Yağdı

Kahramanmaraş'ta yapılan uygulamada eksik kayıt bildiren apart sahiplerine 31 bin 146 lira para cezası uygulandı.

Kahramanmaraş'ta yapılan uygulamada eksik kayıt bildiren apart sahiplerine 31 bin 146 lira para cezası uygulandı.

Edinilen bilgiye göre, Kahramanmaraş polis sorumluluk bölgesinde yapılan uygulamada il genelinde 16 ekip ve 71 personelin katılımıyla günü birlik evlere denetim yapıldı. Yapılan denetimde 64 iş yeri denetlenirken, 5 iş yerine eksik kayıt bildirmeden 31 bin 146 lira ceza uygulandı.

Yapılan denetimlerde ayrıca apartlarda kalan 5 şüpheli kişinin arandığı tespit edildi.

Polis ekipleri aranan şahısları gözaltına alarak işlem yapılmak üzere emniyete götürdü. Apartlarda narkotik, asayiş, terör ve diğer alanlara yönelik detaylı kontroller yapılarak, kayıtsız iş yerlerine ceza yazıldı.

Denetimlerin devam edeceği bildirildi.