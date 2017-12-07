Kaymakam Akgül’den Başkan Gürsoy’a Ziyaret

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret etti.

Bitlis'in Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'u ziyaret etti.

Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman ile birlikte Başkan Gürsoy'u makamında ziyaret eden Ahlat Kaymakamı Mustafa Akgül, ilçe hakkında fikir alışverişinde bulundu.

Ziyaretten dolayı memnuniyetini dile getiren Belediye Başkanı Necati Gürsoy, Kaymakam Akgül'e Adilcevaz cevizi ve ceviz ağacından yapılmış baston hediye etti.

Kaymakam Mustafa Akgül ise, ilgi ve alakasından dolayı Adilcevaz Belediye Başkanı Necati Gürsoy'a teşekkür ederek, çalışmalarında başarılar diledi.