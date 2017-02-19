Kaymakam Akgül’den Karakol Ve Şehit Ailesini Ziyaret

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül Narlı, jandarma karakollarıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hacı Asım Akgül Narlı, jandarma karakollarıyla şehit ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Hacı Asım Akgül, Siirt'in Pervari ilçesi sınırında bulunan Narlı ve Büyükağaç jandarma karakollarını ziyaret etti. Beraberindeki İlçe Jandarma Komutanı Umut Düzerdik, İlçe Müftüsü İlhan Günay, AK Parti İlçe Başkanı Tahsin Babur, SYDV İlçe Müdürü Aydın Babur ile karlara bata çıka karakollara giden Akgül, komutanlardan bölge ile ilgili bilgi alıp askerlerle sohbet etti.

Daha sonra Narlı Mahallesi'ne geçen Akgül ve beraberindekiler, 17 Eylül 2016'da PKK'lı teröristler tarafından şehit edilen güvenlik korucusu Ali Ogün'ün ailesini ziyaret etti. Şehit Ogün'ün eşi Hatice Ogün ile sohbet eden Akgül, şehidin minik kızı Havin ile yakından ilgilendi. Başkan Vekili Akgül, "Bizler manevi değerlerimize son derece önem veren bir toplumuz. Şehit ailesi, karakol ziyaretleri bizler için son derece anlamlı ziyaretlerdir. Ne olursa olsun bizler sizlerin yanındayız. Ziyaretlerimiz, elimizi omzunuzda hissedin demektir aslında" dedi.

Ziyaret sonrası Şehit Ogün'ün ailesine getirilen gıda paketleri teslim edildi.