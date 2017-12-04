Kaymakam Alibeyoğlu Jandarma Karakolunu Ziyaret Etti

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Gölbaşı Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, Gölbaşı Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, beraberinde İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Seyhan Doğan ile birlikte, Gölbaşı Beldesi Jandarma Karakol Komutanlığını ziyaret ederek rütbeli personel ve askerlerle sohbet edip talep ve sorunlarını dinledi. Alınan güvenlik tedbirleri, yapılan çalışmalar ve karakol ile ilgili brifing aldı. Alibeyoğlu başarılı çalışmalarından dolayı jandarma personeline teşekkür ederek vatandaşların can ve mal emniyetinin sağlanması için yapılan asayiş uygulamalarının etkili bir şekilde devam etmesini isteyerek, güvenlik güçlerine görevlerinde başarı dileklerinde bulundu.

Kaymakam Alibeyoğlu jandarma karakol komutanlığı hatıra defterine görüşlerini yazdıktan sonra, nöbet kulübelerinde incelemelerde bulundu.