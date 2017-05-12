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Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Engelli Vatandaşa Yardım

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Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Engelli Vatandaşa Yardım
Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, engelli vatandaşlara yardım eli uzattı.

Bitlis'in Güroymak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Ufuk Özen Alibeyoğlu, engelli vatandaşlara yardım eli uzattı.

Güroymak Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfınca, ilçede önceden tespit edilen ihtiyaç sahibi 7 bedensel engelli vatandaşa akülü tekerlekli sandalye ve elektrikli bisiklet alındı. Hükümet konağı bahçesinde aileleriyle birlikte gelen engellilerle tek tek ilgilenen Alibeyoğlu, vatandaşların akülü tekerlekli sandalyelere binmelerine yardım etti. Akülü tekerlekli sandalye dağıtım töreninde konuşan Alibeyoğlu, ilçede ulaşabildikleri her yoksula ve ihtiyaç sahibine destek olmaya devam edeceklerini söyledi. Alibeyoğlu, "İlçemizdeki engelli vatandaşlarımızın tekerlekli sandalye taleplerini değerlendirerek konuyu mütevelli heyeti gündemine getirdik. Aldığımız olumlu karar doğrultusunda ilçemizde tekerlekli araç kullanma konusunda sağlık raporu olan vatandaşımızı tespit ederek araç alımlarımızı gerçekleştirdik. Toplumumuzda engelli vatandaşlarımıza büyük önem veriyoruz. Tabi iş sadece tekerlekli sandalye vermekle bitmiyor, kullanım alanları da çok önemli. Belediye olarak kullanım alanları için ne gerekiyorsa yapılacaktır" dedi.

Törenle hediye edilen akülü tekerlekli sandalyeleri teslim alan engelli vatandaşlar ise, Alibeyoğlu'na teşekkür ettiler. İlk kez akülü tekerlekli sandalye sahibi olan doğuştan bedensel engelli 10 yaşındaki Melikcan Tuldak da, duygulu anlar yaşadı.

Yeni tekerlekli sandalyesi sayesinde artık dışarıya çıkabileceğini dile getiren Cihan Özdil de, "50 yaşındayım. Sürekli evde kapalı kaldım, hayatımdan bir şey anlamadım. Şimdi yeniden doğmuş gibiyim, hapis olduğum kafesten çıkabileceğim ve kuşlar gibi özgür olacağım. Çok mutluyum" diye konuştu.

Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Engelli Vatandaşa Yardım

Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Engelli Vatandaşa Yardım

Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Engelli Vatandaşa Yardım

Kaymakam Alibeyoğlu’ndan Engelli Vatandaşa Yardım

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