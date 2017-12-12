Kaymakam Ayca’dan Kursiyerlere Ziyaret

Hakkari'nin Çukurca Kaymakamı Temel Ayca; Çukurca Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEG işbirliğiyle yürütülen "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursunu ziyaret etti.
Çukurca Gençlik Merkezinde açılan ve 150 kursiyerin eğitim gördüğü "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursunu ziyaret eden Kaymakam Ayca, çalışmalar hakkında bilgi aldı.
İlçe sakinleri ise, "Uygulamalı Girişimcilik Eğitimi" kursunu açan Çukurca Belediyesi, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ve KOSGEG yetkililerine teşekkür ettiler.
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