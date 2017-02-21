Kaymakam Canpolat’tan Başkan Şirin’e Ziyaret

Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e iade-i ziyarette bulundu.

Ahmetli Kaymakamı Muhammet Emre Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e iade-i ziyarette bulundu.

Daha önce görev yaptığı Aydın Karacasu ilçesinden Manisa Ahmetli ilçesine Kaymakam olarak atanan Muhammet Emre Canpolat, Turgutlu Belediye Başkanı Turgay Şirin'e iade-i ziyarette bulundu. Yerel yöneticiler olarak Ahmetli ve Turgutlu'nun gündeme geldiği ziyarette birlik ve beraberlik mesajları verildi. Başkan Şirin, "Değerli Ahmetli Kaymakamı Emre Canpolat Beyefendi'ye ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Yeni görev yerinde kendisine başarılar diliyorum" dedi. Kaymakam Canpolat da nezaketlerinden dolayı Başkan Şirin'e teşekkür ederek, hizmet ve yatırımlarında kendisine başarılar diledi.