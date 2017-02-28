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Kaymakam Çelik Ve Başkan Toru’dan Ziyaret

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Kaymakam Çelik Ve Başkan Toru’dan Ziyaret
Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, halka daha güzel ve nezih bir ortamda hizmet sunmak amacıyla yeni...

Konya'nın merkez Meram İlçe Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, halka daha güzel ve nezih bir ortamda hizmet sunmak amacıyla yeni yerine taşınan Meram Nüfus Müdürlüğü'nü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.

Meram Kaymakamı Resul Çelik ve Meram Belediye Başkanı Fatma Toru, Alavardı Mahallesi'nde Altuncan Hatun Aile Merkezi'nde hizmet vermeye başlayan Meram Nüfus Müdürlüğünü ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet ettiler. Kimlik değişimi için geçen hafta randevu alan Başkan Toru, Nüfus Müdürlüğü'nde de sıra alarak yeni çipli kimlik kartı başvurusunda bulundu.

Vatandaşların hayatını kolaylaştıracak olan yeni kimlik kartlarının ülkemize hayırlı olmasını dileyen Başkan Toru, "Yüksek güvenlikli yeni kimlik kartları vatandaşlarımızın hayatlarında önemli kolaylıklar sağlayacak. Vatandaşlarımıza daha iyi hizmet verebilmesi adına 6 Şubat'tan itibaren geçici süreyle Alavardı Mahallesi'nde belediyemize ait Altuncan Hatun Aile Merkezinde hizmet vermeye başlayan Meram Nüfus Müdürlüğü'ne Meram Kaymakamımız Sayın Resul Çelik ile birlikte yeni çipli kimlik kartları için başvuruda bulunduk. Vatandaşlarımıza; uluslararası standartlara uygun, en gelişmiş güvenlik öğelerini içinde barındıran yeni kimliklerini çıkarmalarını öneriyorum. Tüm milletimize hayırlı olsun" dedi.

Kaymakam Çelik Ve Başkan Toru’dan Ziyaret

Kaymakam Çelik Ve Başkan Toru’dan Ziyaret

Kaymakam Çelik Ve Başkan Toru’dan Ziyaret

Kaymakam Çelik Ve Başkan Toru’dan Ziyaret

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