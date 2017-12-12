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Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız Açılışa Katıldı

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Kaymakam Cemal Hüsnü Kansız Açılışa Katıldı
Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız bir AVM'de restoran açılışına katıldı.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız bir AVM'de restoran açılışına katıldı.

Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız, Çekmeköy Belediye Başkan Yardımcıları Fatih Sırmacı ve Hasan Öztürk Ümraniye, Sancaktepe ve Ataşehir'in merkezinden bulunan bir AVM'de düzenlenen restoran açılışına katıldı.

Açılış kurdelesinin kesen Çekmeköy Kaymakamı Cemal Hüsnü Kansız "Güzel bir işletme hayırlı olsun" dedi. Kaymakam Kansız, "Çok güzel bir işletme. Allah hayırlı uğurlu etsin. Mevlam bol kazançlar nasip etsin. Bu tarz işletmelerin açılışlarına katıldığımda ben her zaman o işletmenin ülkemize kattığı değere bakıyorum. Bu gün açılışını gerçekleştirdiğimiz Keyfi Gurme sayesinde bir çok kardeşimize iş istihdamı oldu. Bölgemizde böyle güzel yerlerin açılması her zaman zenginliktir. Emeği geçen herkese çok teşekkür ederim" dedi.

Söz konusu restoran Keyfi Gurme'nin Kurucusu Ömer Akdoğan ise "Bizim için önemli olan müşteri memnuniyeti" diyerek "Değerli dostlarımızın katılımı ile açılışını gerçekleştirdiğimiz Keyfi Gurme Anadolu'nun eşsiz lezzetlerinin buluştuğu bir işletme" ifadelerini kullandı.

Akdoğan, "Sağlıklı yaşamak için nasıl besleniyoruz sorusunu her zaman kendimize sorarız. Özellikle düzenli doktora gidenler için bir sürü doktor tavsiyelerini duyarız. Anadolu mutfağı kültürümüz bizlerde hiç bir zaman değişmedi. Kaliteyi kaynağından alıyoruz. Tarladan bulunan lezzeti sofralarımızda buluşturmaya devam ediyoruz. Bizleri tercih eden müşterilerimizin bize vermiş olduğu o güzel notlar ise bizleri fazlasıyla memnun ediyor" diyerek konuşmasını tamamladı.

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