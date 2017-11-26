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Kaymakam Çiftçi Tarihi Oğuz Camisini İnceledi

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Kaymakam Çiftçi Tarihi Oğuz Camisini İnceledi
Kargı Kaymakamı Emre Çiftci Oğuz Köyü'nde bulunan ve 16. Yüzyılda yapıldığı tahmin edinilen tarihi Oğuz Cami'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kargı Kaymakamı Emre Çiftci Oğuz Köyü'nde bulunan ve 16. Yüzyılda yapıldığı tahmin edinilen tarihi Oğuz Cami'ni ziyaret ederek incelemelerde bulundu.

Kaymakam Çiftci'ye cami hakkında bilgiler veren köy muhtarı Mustafa Kader, caminin kimin tarafından yaptırıldığının bilinmediğini belirterek, "Yapı tarzından 16. Yüzyılda yapıldığı düşünülüyor. Osmanlı mimarisindeki tek kubbeli camile gurubundan olan camimizin önünde bir son cemaat yeri vardır. Yapılan restorasyon çalışmalarıyla cami orjinalliğinden uzaklaşmıştır." dedi.

Oğuz Köyü Cami'nin Kargı için bir ayrıcalık olduğunu belirten Kaymakam Çiftci, bu gibi tarihi yapıların gelecek nesillere aktarılmasının önemli olduğunu söyledi.

Daha sonra köy konağında köy halkı ile biraraya gelen Kargı Kaymakamı Emre Çiftci, burada köy muhtarı ve vatandaşların talep ve şikayetlerini dinledi. Mesai saati gözetmeksizin halkın huzuru ve sükuneti için 24 saat çalıştıklarını belirten Kaymakam Çiftci, "Hizmet anlayışımızda mesai saati ve tatil kavramı yok. Sizlerin huzur ve sukuneti için 7 gün 24 saat çalışıyoruz. Sorunlarınızı istediğiniz herzaman bana iletebilirsiniz. Vatandaşlarımız istediği zaman bana ulaşabilirler" Şeklinde konuştu.

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