  • BIST 104.539
  • Altın 163,884
  • Dolar 3,9376
  • Euro 4,6999
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 11 °C
  • Ankara -3 °C
  • İzmir 4 °C
  • Ordu 1 °C
  • Sinop 2 °C
  • Giresun 0 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 0 °C
  • Trabzon 7 °C

Kaymakam Çiftçi’den Anlamlı Ziyaret

» »
Kaymakam Çiftçi’den Anlamlı Ziyaret
Kargı Kaymakamı Emre Çiftci ziyaret için gittiği Bademce Köyü'nde engelli kardeşleri de ziyaret etti.

Kargı Kaymakamı Emre Çiftci ziyaret için gittiği Bademce Köyü'nde engelli kardeşleri de ziyaret etti.

Kargı Kaymakamı Emre Çiftçi köy ziyaretlerine devam ediyor. Köylerin durumlarını yerine görmek için başlattığı köy ziyaretlerinde bu kez Bademce Köyü'nü ziyaret eden Kaymakam Çiftçi'ye İlçe Jandarma Komutanı J.Teğ. Tayfun Köksal ve İlçe Özel İdare Müdürü Hüseyin Ünal'da eşlik etti.

İlk olarak Bademce Köy konağını ziyaret eden Kaymakam Çiftci burada köy muhtarı Recep Akıcı'dan köyün genel durumu hakkında bilgi aldı. Köy halkıyla da sohbet eden Kaymakam Çiftçi vatandaşların sorunlarını dinledi.

Kaymakam Çiftci daha sonra Acekse mahallesinde yaşayan engelli kız kardeşleri evinde ziyaret ederek bir süre sohbet etti. Köy muhtarı ve engelli vatandaşlarımızın babasından çocukların durumları hakkında bilgi alan Kaymakam Çiftci daha sonra köyden ayrıldı.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Çamlıca Okullarında Öğretmenler Günü Etkinliği25 Kasım 2017 Cumartesi 22:13
  • Girişimcilik Eğitimleri Sona Erdi, İş Adamları Tecrübelerini Aktardı25 Kasım 2017 Cumartesi 22:03
  • Kuşadası’nda “ Kadına Yönelik Şiddet “ Konulu Panel Düzenlendi25 Kasım 2017 Cumartesi 21:48
  • Nazmiye Öğretmen İçin Çaldılar25 Kasım 2017 Cumartesi 21:28
  • Milas’ta Zeytin Hasat Şenliği Zamanı25 Kasım 2017 Cumartesi 21:23
  • Bakan Arslan Ve Kurtulmuş Sarıkamış’ta Turizmcilerle Bir Araya Geldi25 Kasım 2017 Cumartesi 21:23
  • Milaslı Özbudun’a Unesco’dan Ödül25 Kasım 2017 Cumartesi 21:18
  • İstanbul Kadına Şiddete Karşı Turuncuya Büründü25 Kasım 2017 Cumartesi 21:03
  • “Ayla” Filminin Konya Galası Gerçekleştirildi25 Kasım 2017 Cumartesi 20:43
  • Paris’te Kadına Yönelik Şiddet Protesto Edildi25 Kasım 2017 Cumartesi 20:23
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti