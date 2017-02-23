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Kaymakam Çınar’dan Başarılı Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar

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Kaymakam Çınar’dan Başarılı Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar
Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi...

Van'ın Gevaş Kaymakamı İshak Çınar, Temel Eğitimden Orta Eğitime Geçiş (TEOG) sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan Cengiz Yeter'e dizüstü bilgisayar hediye etti.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Cüneyt Arvas, şube müdürleri Hurşit Turbil ve Ethem Bektaş ile birlikte Atatürk Ortaokulu'nu ziyaret eden Kaymakam Çınar, sınıfları gezerek öğrencilerle yakından ilgilendi. Öğrencilerin tek tek tanışıp hedeflerini soran Kaymakam Çınar, "Sizlerin mutlaka bir hedefi olsun. Hedefleriniz zaman içinde değişebilir ancak önemli olan bir hedefin olmasıdır. Öğretmenlerinizi iyi dinleyin. Çünkü onlarda bir zamanlar bu sıralardaydı ve şimdi bir yerlere geldiler. Sizlerde yarın bizim bulunduğumuz yerlere geleceksiniz" dedi.

İlçe Kaymakamı Çınar, daha sonra TEOG sınavında 120 sorunun tamamını doğru yanıtlayarak Türkiye birincisi olan 8/C sınıfı öğrencisi Cengiz Yeter'i ziyaret etti. TEOG'ta gösterdiği başarıdan dolayı Yeter'e bir laptop hediye eden Kaymakam Çınar, "Göstermiş olduğun başarıdan dolayı seni tebrik ediyorum. Asıl zor iş bundan sonra. Artık o başarıyı muhafaza etmelisin. Bu başarıdan dolayı sana bir laptop hediye etmeyi uygun gördük. Bu senin emeğin" şekkinde konuştu.

Kaymakam Çınar’dan Başarılı Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar

Kaymakam Çınar’dan Başarılı Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar

Kaymakam Çınar’dan Başarılı Öğrenciye Dizüstü Bilgisayar

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