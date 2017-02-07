Kaymakam Çorumluoğlu’dan Maski’ye Ziyaret

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında...

Manisa Büyükşehir Belediyesi Manisa Su ve Kanalizasyon İdaresi (MASKİ) Genel Müdürü Yaşar Coşkun, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'nu makamında ağırladı.

Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun'u ziyaret etti. Ziyarette, MASKİ'nin Şehzadeler ilçesinde yürüttüğü çalışmalarla ilgili değerlendirilmede bulunuldu. Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu, Yaşar Coşkun'un Manisa'ya şimdiye kadar kazandırdıklarının ortada olduğunu, MASKİ'nin Genel Müdürü olarak da ekibiyle birlikte önemli işlere imza attığını ifade etti. MASKİ Genel Müdürü Yaşar Coşkun ise, Şehzadeler Kaymakamı İsmail Çorumluoğlu'na nazik ziyareti sebebiyle teşekkür etti. Coşkun, "Manisa'nın ve Manisalı'nın kazanması için çalışıyoruz. İlimizde tüm kurumlarla koordineli ve işbirliği içerinde hareket ediyoruz. İşbirliğimiz bundan sonraki süreçte de aynı şekilde devam edecek" dedi.