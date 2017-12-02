Kaymakam Doğramacı’nın 3 Aralık Dünya Engelliler Günü Mesajı

Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Van'ın Gürpınar Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Osman Doğramacı, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla bir mesaj yayımladı.

Kaymakam Doğramacı, mesajında 3 Aralık'ın toplumun önemli bir kesimini oluşturan engellilerin istek ve ihtiyaçları ile sorunlarına dikkat çekilmesi, bu konuda toplumsal bilinç ve farkındalığın artırılması bakımından önemli bir gün olduğunu aktardı. Doğramacı, her bireyin bir engelli adayı olduğunu ifade ederek, "Sadece 3 Aralık'ın değil 365 günün engellilere yönelik farkındalık günü olması gerekiyor. Engellilik, yalnızca engellileri ve ailelerini değil, toplumun tüm kesimlerini yakından ilgilendirmektedir. Engellilerin yaşadığı sorunların çözümü, bu problemlerin tanısından iyileştirilmesine, özel eğitimden rehabilitasyona, istihdamdan sosyal hizmetlere, sosyal yaşam alanlarının düzenlenmesinden özel yaşam alanlarındaki koşulların iyileştirilmesine kadar kapsayıcı bir anlayışla ele alınmasını gerektirmektedir. Engelli vatandaşlarımızın toplumla bütünleşmelerini sağlamak, hepimize düşen toplumsal bir görevdir. Bu amaçla bizler de engelli kardeşlerimizin yaşam standartlarını yükseltmek için projelerimizi hayata geçiriyoruz. "3 Aralık dünya engelliler günü'nün engellilerin yaşadığı sorunlara karşı duyarlılığımızın artmasına vesile olmasını diliyor, tüm engelli vatandaşlarımıza sevgi ve saygılarımı sunuyorum" ifadelerine yer verdi.