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Kaymakam Dundar, Futbolcularla Bir Araya Geldi

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Kaymakam Dundar, Futbolcularla Bir Araya Geldi
Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Spor futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Çaldıran Spor futbolcularıyla kahvaltıda bir araya geldi.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü, Van 1. Amatör Futbol Liginde mücadele eden futbolcularla Çaldıran Öğretmenevinde bir araya geldi. Futbolcularla tek tek ilgilenerek sohbet eden Dundar, Çaldıran Spor oyuncularıyla bir araya gelmenin mutluluk verici olduğunu söyledi. Dundar, "Futbol bir mücadeledir, bir oyundur. Oyunu ölüm kalım meselesi haline getirmemek lazım. Eğlenip spor yaparak başarıyı yakalamaya çalışın. Hiç kimse bir anda başarıya ulaşamaz. Her şeyi üst üste koyamayabilir bir anda, ancak emek harcamakla bir yerlere gelinebilir. Hiçbir başarı tesadüf değil. Bu ticarette, siyasette de böyledir. Her şey çalışmak, alın teri dökmekle olur. Bu emeği verin, biz de sizlerin her zaman yanınızdayız.Zaman zaman sizlerle bir araya gelemeye çalışacağiz. Her zaman kapımız sizlere de açıktır. Allah bu yolda yardımcınız olsun. Amacımız ilçemizi bu anlamda bir yerlere taşımaktır. Memleket sadece yol, su ve diğer hizmetlerle kalkınmaz; spor ve sanat gibi hizmetlerle de kalkınır. Bir insanın tüm uzuvları gibi tamamlayıcıdır. Sizlerde bunun önemli birer kısmısınız. Amacımız sadece futbol dalında değil, sporun diğer dallarında da ilçemizi bir yerlere taşımaktır. İlçemizde neden ülke ve dünya çapında insanlar çıkmasın. İlçemizde küçük çocuklarda kros yarışmalarında ülke derecesine giren çocuklarımız var. Bu emekle olmuştur, özveri ile olmuştur. İlçemizde sunduğunuz katkıdan dolayı teşekkür eder, başarılarınız devamını dilerim" dedi.

Ligdeki 7 maçta 2 beraberlik, 2 yenilgi ve 3 galibiyet alan futbolcular ise, İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar ve beraberindekilerle kahvaltıda bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ve destek verilmesinden dolayı teşekkür ettiler.

Kahvaltının ardından Dundar ve İl Jandarma Alay Komutan Yardımcısı Kurmay Albay Türker Cice, futbolculara kışlık eşofman hediye ettiler.

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