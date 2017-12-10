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Kaymakam Dündar Halkın Sorunlarını Dinledi

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Kaymakam Dündar Halkın Sorunlarını Dinledi
Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçe halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, ilçe halkıyla bir araya gelerek sorunlarını dinledi.

İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat ve Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ile birlikte esnafı ziyaret eden Kaymakam Dündar, vatandaşlarla sohbet etti. Her zaman vatandaşlarla birebir görüşmeyi kendine görev bildiğini ifade eden Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dündar, "Her zaman halkın arasına girerek, onların sorunlarını dinlemeyi, onlarla birebir görüşmeyi kendime görev bildim. Bizler seçilmişler değiliz. Devletimiz, bizleri halkımızın hizmetinde bulunmak üzere atamıştır. Her zaman halkımız bize gelmemeli, bizler de vatandaşlarımıza gitmeliyiz. Onların dertlerini, sorunlarını veya önerilerini dinlemeliyiz. Bu şekilde bizlere ulaşamayan vatandaşlarımıza ulaşmış oluyoruz. Aynı masada bir şeyler paylaşmanın mutluluğunu yaşıyoruz" dedi.

Kaymakam Dündar'ın her fırsatta kendilerini ziyaret etmesinden mutluluk duyduklarını belirten esnaf ve vatandaşlar ise, "Kaymakamımız, bizleri her zaman ziyaret ediyor. Nerede olursa olsun sorunlarımızı dinliyor. Bu ilçemizde bir ilktir. Allah kaymakamımızdan razı olsun" dediler.

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