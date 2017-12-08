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Kaymakam Dundar’dan Müftülüğe Ziyaret

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Kaymakam Dundar’dan Müftülüğe Ziyaret
Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, müftülüğü ziyaret etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, müftülüğü ziyaret etti.

Kaymakam Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki, Belediye Başkan Vekili Yardımcısı Alp Şevket Aksoy ile müftülüğü ziyaret ederek, incelemelerde bulundu. İlçedeki kamu kurum ve kuruluşları ziyaret ederek sorunlarını ve önerilerini dinlediğini ifade eden Dundar, "İlçe müftülüğümüz bünyesinde yatılı kız Kur'an kursumuz bulunmaktadır. Burada 35 yatılı toplam 45 kız öğrencimiz dini eğitim görmektedir. Burada yapmamız gereken hizmetleri, müftümüzün bize iletmesiyle çözmeye çalışıyoruz. Yaptığımız hizmetlerde; halkımız ve kurum amirlerimiz bizlere gelerek yardımcı olmuyoruz, bizler de onlara ulaşarak yapmamız gereken hizmetleri yapıyoruz" dedi.

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