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Kaymakam Dundar’dan Okul Ziyareti

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Kaymakam Dundar’dan Okul Ziyareti
Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Yassıtepe Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret etti.

Van'ın Çaldıran Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Tekin Dundar, Yassıtepe Mahallesi'ndeki ilkokulu ziyaret etti.

Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Dundar, beraberindeki İlçe Emniyet Müdürü Korkmaz Polat, İlçe Jandarma Komutanı Jandarma Binbaşı Mehmet Diki ve İlçe Müftüsü Fikri Göncü ile Yassıtepe Mahallesi'ne giderek okul ziyaretinde bulundu. Okul idarecisi tarafından karşılanan Kaymakam Dundar ve beraberindekiler, sınıflarda dersleri dinleyerek minik öğrencilerle sohbet ettiler. Öğrencilere çeşitli oyuncaklar veren Dundar, "İlçemizde bulunan okullarımızı her fırsatta ziyaret ediyoruz. Okullarımızda görev yapan idareci ve öğretmenlerle bir araya gelerek sorunlarını dinliyoruz. İlçemizdeki eğitim kalitesinin yükseltilmesi bizim vazgeçilmezimizdir. Ziyaret ettiğimiz tüm okullarımızda varolan bir eksik tespit edilmesi durumunda anında müdahale ederek gidermeye çalışıyoruz. Burada okuyan 112 öğrencimiz ve mevcut olan anasınıfımızdaki öğrencilerimizin düzenli ve kesintisiz eğitim öğretim görmeleri için gereken ne varsa devlet olarak yapıyoruz, yapmaya da devam edeceğiz" dedi.

Öğrenciler ise, aldıkları oyuncaklardan dolayı Kaymakam Dundar'a teşekkür ettiler.

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