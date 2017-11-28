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Kaymakam Eşi Kadınlarla Bir Araya Geldi

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Kaymakam Eşi Kadınlarla Bir Araya Geldi
Mardin'in Merkez Artuklu İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği "Mahalleli Kadınlarla Buluşma" etkinliğine katılan İlçe...

Mardin'in Merkez Artuklu İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği "Mahalleli Kadınlarla Buluşma" etkinliğine katılan İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün eşi Seyma Öztürk, kadınlarla bir araya geldi.

Mardin'in Artuklu İlçe Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Müdürlüğünün düzenlediği "Mahalleli Kadınlarla Buluşma" etkinliği Teker Mahallesi'nde, Muhtar Veysi Toparlı'nın desteğiyle devam etti. Artuklu İlçe Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Şakir Öner Öztürk'ün eşi Şeyma Öztürk, mahallede açık alanda toplanan kadınlarla bir araya gelerek, taleplerini dinledi. Öztürk, toplumun temelini kadınların oluşturduğunu ifade ederek, "Toplumun yapısında annelerin önemli bir yeri var. Kimseye muhtaç olmadan, çocuklarını yetiştiren, dik duran, toplum içinde rol model olan çok anne gördüm. Saygı duyulacak anneler. Bu bakımdan belediye olarak, hizmette bizim önceliğimiz kadınlar ve çocuklardır. Hizmette pozitif ayrımcılık yapılıyor. Kadınlarla yan yana olacağız" dedi.

Kadınlar ise, mahallelerine yapılan spor salonunun aletlerle donatılmasını istedi. Emine Toparlı, "Spor salonu yapıldı, sadece yoga yapılabiliyor. Bizim dizlerimiz ağrıyor, yoga yapamıyoruz. Hareket yapabileceğimiz spor aletleri yerleştirilmesini istiyoruz" diye konuştu.

Saime Tahınç ise, "Geceleri sokak lambalarımız yanmıyor. Dışarı çıkamıyoruz. Bir an önce lambaların takılmasını istiyoruz" ifadelerinde bulundu.

Belediyenin mahallere dönük projeleri arasında, mahalle konaklarının olduğunu anlatan Şeyma Öztürk, şunları kaydetti:

"Bu konaklarda kadınların istedikleri kurslar açılacak, kadınlar eğitilecek. El sanatları yaygınlaştırılacak Artuklu Belediyesi ekmek fabrikası kuruyor. Sizin mahallede de ekmek dağıtım noktası kurulacak. Yardıma muhtaç vatandaşlarımız ücretsiz ekmek alabilecek. Mahallede sağlık hizmetlerinizi ayağınıza getirecek olan bir sağlık ocağı kurulacak."

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