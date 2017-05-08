Kaymakam Gencer Yatırım Yapılacak Köyleri İnceledi

Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, ilçeye bağlı yatırım yapılacak 3 köyde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Besni ilçe Kaymakamı Ahmet Gencer, ilçeye bağlı yatırım yapılacak 3 köyde incelemelerde bulundu.

Kaymakam Gencer, Besni İlçesine bağlı Aşağısöğütlü Köyüne okul, Dikilitaş Köyü Taziye Evi ve Berete Köyü Taziye Evi yapım işlerini yerinde inceledi.

Kaymakam Gencer Aşağısöğütlü Köyündeki inşaatı yarım kalan okulun tamamlanması için ihalenin yapıldığını ve yakın zamanda inşaat çalışmalarının başlanacağını söyledi.

Dikilitaş ve Berete Köyüne Taziye Evi ile yapımı devam eden kilitli parke çalışmalarını yerinde inceleyen Kaymakam Gencer, çalışmaların köylere hayırlı olmasını diledi.