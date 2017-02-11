Kaymakam Gencer’den Küçük Sanayi Sitesi Esnafına Ziyaret

Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Besni İlçe Kaymakamı Ahmet Gencer, küçük sanayi sitesi esnafını ziyaret ederek sorunlarını dinledi.

Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Haci Arslan'la birlikte esnafları ziyaret eden Kaymakam Ahmet Gencer, çalışmalar ve sorunları hakkında bilgi aldı.

Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Başkan Haci Arslan, Kaymakam Gencer'e ilgi ve alakasından dolayı teşekkür etti.

Esnaflar da Kaymakam Gencer'in ziyaretinden dolayı mutlu olduklarını dile getirdi.