Kaymakam Girgin Öğretmenevi Binasında İnceleme Yaptı

Kırşehir'in Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, yeni yapılacak Öğretmenevi inşaatı alanında incelemede bulundu.

Kırşehir'in Kaman İlçesi Kaymakamı Murat Girgin, yeni yapılacak Öğretmenevi inşaatı alanında incelemede bulundu.

Yapılacak öğretmenevi inşaatı alanında inceleme yapan Kaymakam Girgin, 600 öğretmenin yer aldığı Kaman'da öğretmenevinin bir ihtiyaç olduğunu söyledi. Binanın 100 yataklı olacağını belirten Kaymakam Girgin, "Yaklaşık 600 öğretmenin bulunduğu Kaman İlçesinde öğretmenevi yoktu. Yetersiz ve atıl durumda öğretmenlerin kullandığı lokal ise ihtiyaca cevap veremiyordu. 60 yıldır eğitime hizmet veren fakat ekonomik ömrünü tamamlamış binalarımızı yıkarak yerine modern öğretmenlerin ve halkımızın sosyal ihtiyaçlarını çok rahat karşılayacak bir öğretmenevi yapılacak" diye konuştu.