Kaymakam Görgülüaslan’dan Gazilere Gezi Jesti

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği üyelerinin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği üyelerinin istediğini kırmayarak verdiği verdiği sözü tuttu. Dernek üyelerine, jestle "Çanakkale Gezisi" düzenledi.

Çanakkale'de; ilk gün Çanakkale Savaşları ile ilgili simülasyon gösterimlerine katılan Ayvalıklı Gazi ve Şehit Aileleri geceyi, Ayvalık Kaymakamlığı tarafından rezerve edilen misafirhanede geçirdi.

Gezinin ikinci gününde; Çanakkale tabyalarını ziyaret eden Ayvalıklı Gazi ve Şehit Aileleri, 1915 yılında yaşanılan savaşların tüm izlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Çanakkale Şehitliği'nde oldukça duygusal anlar yaşadıkları gözlenen Ayvalıklı kafile, bol bol şehitlikte yatanlar için dualar etti.

Şehitlik ziyareti sırasında Kıbrıslı İzci öğrencilerle karşılaşan Ayvalıklı kafile, aralarında Kıbrıs Gazileri'nin de bulunması nedeniyle minik öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet ederek, onlarla 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anılarını paylaştı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal, vakıf üyeleriyle birlikte ilk kez Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek," Ben daha önce defalarca Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmiştim. Her gittiğimde şehitlikte bazı olumsuzlukları gördükçe yüreğim burkuluyordu. Ancak bu kez şehitliğin, şehitlerimize yaraşır bir şekilde düzenlendiğini gözlemledim. Çok mutlu oldum" dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'ın Biga'dan ilçeye atanmasının ardından kendilerine yönelik gerçekleştirdiği iade-i ziyaret sırasında talep ettikleri Çanakkale Gezisi'ne olumlu yaklaşıp, söz konusu geziyi organize ettiğini anlatan Hüseyin Köksal, "Kaymakamımız sayesinde vakfımız üyesi olan bir çok gazi ve şehit ailesi Çanakkale Şehitliğini ilk kez ziyaret etme fırsatı buldu. Kendisine bu duyarlılığı için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kusursuz organizasyonun hazırlanması sırasında büyük emekler harcayan Kaymakamlık bünyesindeki SYDV çalışanları ile bizi bu gezide yalnız bırakmayan Ayvalık Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti Üyesi Yener Koşvar'a da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.