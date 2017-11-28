  • BIST 104.135
  • Altın 163,567
  • Dolar 3,9299
  • Euro 4,6704
  • Samsun 15 °C
  • İstanbul 12 °C
  • Ankara 9 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 15 °C
  • Sinop 16 °C
  • Giresun 15 °C
  • Amasya 10 °C
  • Rize 17 °C
  • Trabzon 15 °C

Kaymakam Görgülüaslan’dan Gazilere Gezi Jesti

» »
Kaymakam Görgülüaslan’dan Gazilere Gezi Jesti
Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği üyelerinin...

Balıkesir'in Ayvalık ilçesinde; Kaymakam Gökhan Görgülüaslan, Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Temsilciliği üyelerinin istediğini kırmayarak verdiği verdiği sözü tuttu. Dernek üyelerine, jestle "Çanakkale Gezisi" düzenledi.

Çanakkale'de; ilk gün Çanakkale Savaşları ile ilgili simülasyon gösterimlerine katılan Ayvalıklı Gazi ve Şehit Aileleri geceyi, Ayvalık Kaymakamlığı tarafından rezerve edilen misafirhanede geçirdi.

Gezinin ikinci gününde; Çanakkale tabyalarını ziyaret eden Ayvalıklı Gazi ve Şehit Aileleri, 1915 yılında yaşanılan savaşların tüm izlerini yerinde inceleme fırsatı buldu.

Çanakkale Şehitliği'nde oldukça duygusal anlar yaşadıkları gözlenen Ayvalıklı kafile, bol bol şehitlikte yatanlar için dualar etti.

Şehitlik ziyareti sırasında Kıbrıslı İzci öğrencilerle karşılaşan Ayvalıklı kafile, aralarında Kıbrıs Gazileri'nin de bulunması nedeniyle minik öğrenciler ve öğretmenleriyle sohbet ederek, onlarla 1974 yılındaki Kıbrıs Barış Harekatı ile ilgili anılarını paylaştı.

Türkiye Gaziler ve Şehit Aileleri Kültür ve Dayanışma Vakfı Ayvalık Temsilcisi Hüseyin Köksal, vakıf üyeleriyle birlikte ilk kez Çanakkale'de bulunmaktan duyduğu memnuniyeti ifade ederek," Ben daha önce defalarca Çanakkale Şehitliği'ni ziyaret etmiştim. Her gittiğimde şehitlikte bazı olumsuzlukları gördükçe yüreğim burkuluyordu. Ancak bu kez şehitliğin, şehitlerimize yaraşır bir şekilde düzenlendiğini gözlemledim. Çok mutlu oldum" dedi.

Ayvalık Kaymakamı Gökhan Görgülüaslan'ın Biga'dan ilçeye atanmasının ardından kendilerine yönelik gerçekleştirdiği iade-i ziyaret sırasında talep ettikleri Çanakkale Gezisi'ne olumlu yaklaşıp, söz konusu geziyi organize ettiğini anlatan Hüseyin Köksal, "Kaymakamımız sayesinde vakfımız üyesi olan bir çok gazi ve şehit ailesi Çanakkale Şehitliğini ilk kez ziyaret etme fırsatı buldu. Kendisine bu duyarlılığı için sonsuz şükranlarımızı sunuyoruz. Kusursuz organizasyonun hazırlanması sırasında büyük emekler harcayan Kaymakamlık bünyesindeki SYDV çalışanları ile bizi bu gezide yalnız bırakmayan Ayvalık Kaymakamlığı SYDV Mütevelli Heyeti Üyesi Yener Koşvar'a da teşekkür ediyoruz" diye konuştu.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başkan Yağcı’dan Kara Kuvvetleri Komutanı Güler’e Ziyaret28 Kasım 2017 Salı 13:48
  • Kadın Çiftçi Aldığı Hibeyle İstiridye Mantarı Yetiştiriyor28 Kasım 2017 Salı 13:43
  • Ata Sporu Yeniden Canlandırılacak28 Kasım 2017 Salı 13:43
  • Bolu’da, Şiddeti Önleme Ve İzleme Merkezi Açıldı28 Kasım 2017 Salı 13:28
  • Oğlu Aytmatov’u Anlattı28 Kasım 2017 Salı 13:24
  • Usta Köşe Yazarı Ve Tiyatro Eleştirmenlerinden Bilecik Gezisi28 Kasım 2017 Salı 13:24
  • Antalya’da Yürek Burkan Yaşam28 Kasım 2017 Salı 13:18
  • Başkan Ayaz’dan 1804 Öğretmene Bisiklet Hediye Etti28 Kasım 2017 Salı 13:13
  • Akbaşlar Asayiş Köpeği Olacak28 Kasım 2017 Salı 13:03
  • Chp Battalgazi İlçe Başkan Adayı Altunok Mgtc’yi Ziyaret Etti28 Kasım 2017 Salı 13:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : 0(362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti