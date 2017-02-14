Kaymakam Gözen, Okul Servis Şoförleriyle Toplantı Yaptı

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, özel ve taşımalı okul servis sürücüleriyle bir araya gelerek, uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmada bulundu.

Sungurlu Kaymakamı Mitat Gözen, özel ve taşımalı okul servis sürücüleriyle bir araya gelerek, uyulması gereken kurallar hakkında hatırlatmada bulundu.

İlçe Özel İdare Salonu'nda düzenlenen toplantıya, Kaymakam Mitat Gözen, Belediye Başkan Yardımcısı Ahmet Yılmaz, İlçe Emniyet Müdürü Uğur Çalışkan, İlçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Karaaalp, Milli Eğitim Şube Müdürü Güven Yılmaz, taşıma merkezi okul müdürleri, okul aile birliği başkanları ve servis şoförleri katıldı.

Toplantıya başkanlık eden Kaymakamı Mitat Gözen, taşımacılık konusunda herkesin son derece titiz davranması gerektiğini belirterek , "Dikkat edilmesi gereken en önemli kurallardan birisi öğrencileri toplandıkları yerden alıp yine aynı yerde bırakmalarıdır. Bu işi böyle yaparsanız bizler memnun oluruz, ev açısından da ailelerimiz memnun olur. İlçe içerisindeki okullardan öğrenci alan servislerimizin varsa trafikle ilgili sıkıntılarını hep birlikte çözelim." dedi.

Taşımalı öğrenci ve yemekleri konusunda bilgi veren ilçe Milli Eğitim Müdürü Yılmaz Karaalp'de, öğrencilerin güvenli bir şekilde taşınması adına her türlü tedbiri alacaklarını, taşıma işini yapan kişi ve kurumların mevzuatın öngördüğü şekilde, sorunsuz bir biçimde bu işi yapmalarını istedi. Öğrenci taşıma işi ile yemek işlerini yakından takip edeceğini de sözlerine ekledi.

Toplantıda daha sonra servislerdeki sorunlar ve yapılması gerekenler konuşularak taşıma işini yapanlara gerekli uyarılar yapıldı.