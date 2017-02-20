Kaymakam Güney Yatırımları İnceledi

Kısa süre önce Ünye'ye atanan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, çevreyi tanımak ve yatırımları hızlandırmak adına incelemelerde bulundu.

Ünye Kaymakamı Ümit Hüseyin Güney yatırımları yerinde inceledi.

Kısa süre önce Ünye'ye atanan Kaymakam Ümit Hüseyin Güney, çevreyi tanımak ve yatırımları hızlandırmak adına incelemelerde bulundu. Kaymakam Güney'e incelemelerde Kadastro İl Müdürü Aplarslan Çelik, Ünye Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın, Ünye Mal Müdürü Cemal Yıldız ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem eşlik etti.

Atatürk Mahallesi'nde yapılması planlanan Orman İşletme Müdürlüğü arazisini inceleyen Kaymakam Güney, Kadastro İl Müdürü Aplarslan Çelik ve Orman İşletme Müdürü Aşkın Ozan Aydın'dan bilgi aldı.

Ardından Öğretmenevini ziyaret eden Kaymakam Güney, Öğretmenevi Müdürü Hasan Hamarat tarafından karşılandı. Güney, Öğretmenevi lokalinde emekli öğretmenlerle bir süre sohbet etti.

Sohbetin devamında İlçe Milli Eğitim Müdürü Musa Erdem ve Öğretmenevi Müdürü Hasan Hamarat ile Öğretmenevinin sorunları ve çözüm yolları hakkında görüşen Kaymakam Güney, "Öğretmenlerimizin ve eğitim camiasının sürekli yanındayız. Öğretmenevi mevcut haliyle yetersiz. Yeni Öğretmenevi için alternatif projeler değerlendiriliyor. Yakın zamanda da ilçemize yakışır bir Öğretmenevini hizmete sunmak için gerekli çalışmaları yapacağız" dedi.

Son olarak beraberindeki heyetle birlikte eski TEDAŞ binasını inceleyen Kaymakam Güney, ziyaretlerini sonlandırdı.