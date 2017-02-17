Kaymakam Güven’den El-bab Gazisine Ziyaret

Kula Kaymakamı ve aynı zamanda Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yaralanan Gazi Astsubay Hüseyin...

Kula Kaymakamı ve aynı zamanda Selendi Kaymakam Vekili Osman Güven, Fırat Kalkanı Harekatı kapsamında El Bab bölgesinde yaralanan Gazi Astsubay Hüseyin Örümcü'yü evinde ziyaret etti.

Kaymakam Osman Güven'in ziyaretine, Kula Askerlik Şube Başkanı Yüzbaşı Melih Oğuz, Kula İlçe Jandarma Komutanı Üsteğmen Hikmet Aybars Hayta, Selendi İlçe Jandarma Komutan Vekili Başçavuş Kadir Ateş, İlçe Sosyal Yardımlaşa ve Dayanışma Vakfı Müdürü Çağlar Yılmaz eşlik etti. Yenice Mahallesinde ikamet eden Örümcü ailesini ziyaret eden Kaymakam Osman Güven, yaralı astsubay Hüseyin Örümcü ve ailesine başsağlığı diledi. El Bab'da yaralanmasının ardından geçirdiği tedavi süreci sonrası evine getirilen Astsubay Hüseyin Örümcü, ziyarette El Bab bölgesinde yaşanan olayı anlattı. Birlik ve beraberlik temennisinde bulunan Kaymakam Güven, "Devlet ve millet olarak her zaman şehit ve gazilerimizle beraberiz. Birlik ve beraberliğimizi muhafaza ettikçe, istikbalimiz bugünlerimizden çok daha aydınlık ve çok daha parlak olacaktır. İnşallah bu ülkenin mutluluğu, huzuru, güveni, istikrarı, istikbali ve istiklali için gece gündüz demeden hep birlikte çalışmaya devam edeceğiz. Bugün bu vatan toprakları üzerinde rahat yaşayabiliyor ve uyuyabiliyorsak bu genç kardeşlerimizin sayesindedir. Bu yüzden hem askerlerimizi hem de çok büyük bir kahraman evlat yetiştiren ailelerini tebrik ediyorum. Onlara çok şey borçluyuz. Şehitlerimiz, gazilerimiz her zaman bu milletin dualarındadır. İnşallah gazimiz tez zamanda sağlığına kavuşacaktır. Ben bu vesile ile tüm şehitlerimize Allah'tan rahmet, ailelerine sabır ve başsağlığı, yaralı kardeşlerimize ise acil şifalar diliyorum" dedi.

Çatışmada yaralanarak gazi olan Astsubay Hüseyin Örümcü ve ailesi ise kendilerini yalnız bırakmayan Kaymakam Güven'in ziyaretinden duydukları memnuniyetlerini dile getirerek, beraberindekilere teşekkür etti.