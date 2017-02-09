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Kaymakam Güven’den İadeyi Ziyaretler

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Kaymakam Güven’den İadeyi Ziyaretler
Kula Kaymakamı Osman Güven, kedisine ziyarette bulunan STK'lara iadeyi ziyarette bulundu.

Kula Kaymakamı Osman Güven, kedisine ziyarette bulunan STK'lara iadeyi ziyarette bulundu.

Kula Kaymakamı Osman Güven, kedisine ziyarette bulunan bazı STK'lara iadeyi ziyarette bulundu. İlk olarak Kula Şoförler ve Otomobilciler Odası Başkanı Oktay Kırlı'yı ziyaret eden Güven daha sonra Kula Esnaf ve Sanatkarlar Kredi Kefalet Kooperatifi Başkanı Ali Yiğen, Esnaf Sanatkarlar Odası Başkanı Aytekin Şadan ve Ziraat Odası Başkanı Nuri Topal'a ziyaret etti.

Kula Kaymakamı Osman Güven ziyaretlerinde STK'ların önemine değinerek şunları söyledi: "Bir ülkenin gelişmişliği, sivil toplum örgütlerinin gelişmişliğiyle alakalıdır. Bu mekanizmanın geliştirilmesi lazım. STK'lar güçlü olmalıdır. Ben her zaman STK'larımızın yanındayım. Sivil toplum örgütleri birbirini desteklemelidir, birbiriyle rekabet etmemelidirler. Halkın iyiliğini ve bütünlüğünü gözetmelidir."

Kaymakam Güven’den İadeyi Ziyaretler

Kaymakam Güven’den İadeyi Ziyaretler

Kaymakam Güven’den İadeyi Ziyaretler

Kaymakam Güven’den İadeyi Ziyaretler

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