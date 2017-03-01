  • BIST 89.320
  • Altın 146,372
  • Dolar 3,6567
  • Euro 3,8631
  • Samsun 17 °C
  • İstanbul 6 °C
  • Ankara 17 °C
  • İzmir 15 °C
  • Ordu 14 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 18 °C
  • Amasya 17 °C
  • Rize 14 °C
  • Trabzon 13 °C

Kaymakam Karadeniz, Kastamonu'ya vali oldu

»
Kaymakam Karadeniz, Kastamonu'ya vali oldu
İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Samsunlu Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım'ın emekli olması sonrası yerine atandı. Vali Karadeniz görevine başladı

Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım’ın emekli olmasıyla boşalan Kastamonu Valiliği'ne İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Samsunlu Yaşar Karadeniz atandı. Başarılı bürokrat Karadeniz’in, kararname yayımlanana kadar vekaleten görev yapacağı öğrenildi. Yaşar Karadeniz, 1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı. 1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı. Daha sonra birçok ilde görev yaptı. 

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Başbakan Yıldırım, bugün Amasya ve Tokat'ta01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
  • Amasyalılar gür sesle 'evet' diyecektir01 Mart 2017 Çarşamba 08:00
  • Köktaş: 'Güven oyunu millet verecek'28 Şubat 2017 Salı 18:35
  • Kırıkkale teşkilatı sahaya indi28 Şubat 2017 Salı 18:31
  • Başkan Genç: 'Gençlere hakaret sayarım'28 Şubat 2017 Salı 18:23
  • '18 madde vatandaşın derdine derman değil'28 Şubat 2017 Salı 18:17
  • Türkiye'nin yolunu 'evet' açacak28 Şubat 2017 Salı 18:15
  • Kurtulmuş: “Darbelerin Önünü Açan Husus, Türkiye’nin Üzerindeki Hesaplardır”28 Şubat 2017 Salı 15:58
  • DÖRT KOLDAN PRES28 Şubat 2017 Salı 10:00
  • Numan Kurtulmuş bugün Samsun'da28 Şubat 2017 Salı 06:30
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti