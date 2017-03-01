Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım’ın emekli olmasıyla boşalan Kastamonu Valiliği'ne İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Samsunlu Yaşar Karadeniz atandı. Başarılı bürokrat Karadeniz’in, kararname yayımlanana kadar vekaleten görev yapacağı öğrenildi. Yaşar Karadeniz, 1965 yılında Samsun'da doğdu. İlk ve Ortaöğretimini Samsun'da yaptı. 1983 yılında Samsun Teknik Lisesi Makine Bölümü'nü bitirdi. Aynı yıl girdiği Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümü'nden 1987 yılında mezun oldu. 1988 yılında Amasya Valiliği'ne Kaymakam Adayı olarak atandı. Bu görevi sırasında bir yıl süreyle İngiltere'de bulundu. Kaymakam Vekilliği stajını Erzincan'ın Tercan İlçesinde yaptı. 1991 yılında Kaymakamlık Kursu'nu bitirerek yeni ilçe olan Yozgat'ın Yenifakılı İlçesinin ilk kaymakamı olarak atandı. Daha sonra birçok ilde görev yaptı.
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Kaymakam Karadeniz, Kastamonu'ya vali oldu
İstanbul Gaziosmanpaşa Kaymakamı Samsunlu Yaşar Karadeniz, Kastamonu Valisi Mesut Yıldırım'ın emekli olması sonrası yerine atandı. Vali Karadeniz görevine başladı
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