Kaymakam Karaman’dan Sporcu Öğrencilere Destek

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Bitlis'te düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere eşofman ve forma desteğinde bulundu.

Bitlis'in Adilcevaz Kaymakamı Arif Karaman, Bitlis'te düzenlenen spor müsabakalarında dereceye giren öğrencilere eşofman ve forma desteğinde bulundu.

Kaymakam Arif Karaman, Bitlis'te düzenlenen basketbol turnuvasında il birincisi olan İnönü Ortaokulu ve güreş müsabakalarında il birincisi olan Anadolu İmam Hatip Lisesi Öğrencilerini makamında kabul etti. Kaymakam Karaman, burada İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ve okul müdürleri Ertuğrul Yüzer ile Nebi Ergören'den bilgiler aldı. Kaymakam Arif Karaman, başarılı olan öğrencilere her konuda destek olduklarını ifade ederek, "Bugün size devletimizin verdiği imkanlar ölçüsünde küçük hediyeler takdim ettik. Yarışmalar için gideceğiniz bölgelerde, illerde okulunuzu, ailenizi ve ilçenizi temsil ettiğinizi kesinlikle unutmayınız. Yapacağınız güzel hareketler ve alacağınız başarılarla güzel anılarla dönün. Bu güzel ilçemizin Adilcevaz'ın ismine kesinlikle leke getirmeyin. Başarılı olacağınızdan kesinlikle şüphemiz yok. Bunu bizlere ilde gösterdiğiniz çabalarınızla ve başarılarınızla kanıtladınız. Başarılarınız devam ettikçe sizleri mutlu etmeye devam edeceğiz" dedi.

İlçe Milli Eğitim Müdürü Yavuz Beşkardeş ise, "İnönü Ortaokulu öğrencilerimiz Bitlis'te düzenlenen basketbol turnuvasında il birincisi olarak 3 - 7 Mart tarihleri arasında Bayburt'ta düzenlenecek olan bölge yarışmasına katılmaya hak kazandılar. Bu öğrencilerimizden çok umutluyuz. Ayrıca Adilcevaz Anadolu İmam Hatip Lisesi öğrencilerimizde okul olarak güreş müsabakalarında il birincisi oldular ve Batman'da düzenlenecek olan bölge yarışmasında ilimizi ve ilçemizi temsil edeceklerdir. Sayın Kaymakamımıza öğrencilerimize verdiği bu desteklerden dolayı çok teşekkür ediyorum" dedi.