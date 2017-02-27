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Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu

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Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu
Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Küçük Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, Kahta Küçük Sanayi Sitesinde incelemelerde bulundu.

Küçük Sanayi Sitesi ziyareti esnasında Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'yı Küçük sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Yelboğa ve bir grup esnaf eşlik etti. Küçük Sanayi Sitesini inceleyen Kaymakam Kaya, Kahta Küçük Sanayi Sitesi esnafının ihtiyaçları hakkında Küçük Sanayi Sitesi Yönetim Kurulu Başkanı Veysel Yelboğa" dan bilgiler aldı. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Kahta Küçük Sanayi Sitesi Başkanı Veysel Yelboğa, Kahta ilçe Kaymakam Ahmet Gazi Kayaya teşekkür etti.

Ziyaret, Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya'nın Küçük Sanayi Sitesi yerleşkesinde gerçekleştirilen ağaç dikme törenine katılıp fidanları toprak ile buluşturmasıyla sona erdi.

Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu

Kaymakam Kaya Küçük Sanayi Sitesinde İncelemelerde Bulundu

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