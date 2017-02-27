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Kaymakam Kaya Kurum Amirleri İle Bir Araya Geldi

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Kaymakam Kaya Kurum Amirleri İle Bir Araya Geldi
Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe kurum amirleri toplantısında ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe kurum amirleri toplantısında ilçenin sorunları hakkında bilgi aldı.

Kahta Gençlik Merkezi Toplantı Salonunda düzenlenen Kurum Amirleri Toplantısına ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya ilçede görev yapan kurum ve kuruluş amirleri katıldı. Kaymakam Kaya başkanlığında düzenlenen toplantıda, ilçenin sorunlarının ve bu sorunlara yönelik çözüm önerileri hakkında fikir alış verişinde bulunuldu. Kurum amirlerinden kurumlar ile ilgili yatırımların son durumu hakkında bilgi alan ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, "İlçemizde verimli, hesap verilebilir, vatandaş beyanına güvenen, şeffaf bir kamu yönetimi oluşturmak, kamu hizmetinin doğru, hızlı ve kaliteli bir şekilde sunulması hedefimize koordineli çalışarak ulaşılabileceğiz" dedi. 16 Nisan 2017 Pazar günü gerçekleştirilecek olan referandum sürecince vatandaşların özgür iradesini yansıta bilmesi için gerekli adımların atıldığını söyleyen Kaymakam Kaya, "Referandum süreci boyunca vatandaşlarımızın özgür iradesini sandığa yansıtabilmeleri, referandumun huzur ve güven ortamında gerçekleşebilmesi için Kaymakamlık olarak tüm tedbirleri alacağız.

Referandum tarihinin sıkışık olması dolaysıyla İlçe Seçim Kurulunun ihtiyaç ve talepleri kurumlarca süratli bir şekilde giderilerek, süreç boyunca kurumlar arası koordinasyon aksatılmadan devam ettirilecektir" dedi.

Kaymakam Kaya Kurum Amirleri İle Bir Araya Geldi

Kaymakam Kaya Kurum Amirleri İle Bir Araya Geldi

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