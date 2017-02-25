Kaymakam Kaya Muhtarla Bir Araya Geldi

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, köy muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Adıyaman'ın Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, köy muhtarları ile bir araya gelerek istişare toplantısı gerçekleştirdi.

Kahta ilçe Kaymakamlığı Toplantı Salonunda gerçekleşen toplantıya ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, ilçe Emniyet Müdürü Cafer Demir ve ilçeye bağlı köy muhtarları katıldı. Toplantıda, ilçeye bağlı köylerin sorun ve ihtiyaçları değerlendirildi.

Kahta ilçe Kaymakamı Ahmet Gazi Kaya, muhtarlar ile birlikte referandum sürecini değerlendirerek, "Vatandaşlarımızın özgür iradeleri ile oy kullanmalarının sağlanması, insanlar arasında ayrım yapılmaması herkese karşı her türlü yardımın yapılması, milli birlik ve beraberlik duygularının pekiştirilmesi için muhtarlara düşen görevleri layıkıyla yerine getireceğinizden eminim" ifadelerini kullandı.