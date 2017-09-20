Kaymakam Kılıç’tan Bozbey’e Veda Ziyareti

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine tayin olan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e veda ziyaretinde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine tayin olan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e veda ziyaretinde bulundu.

Kocasinan'a tayini çıkan Kaymakam Mustafa Kılıç, veda ziyaretlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sürdürdü. Mustafa Kılıç, 2012 yılından bu yana Nilüferlilere büyük onur duyarak hizmet ettiğini söyledi. Kılıç'a yeni görevi için "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer'deki başarılı çalışmalarınızı Kocasinan ilçesinde de süreceğinize inanıyorum" dedi.

Belediye ve kaymakamlığın beraberlik ve uyum içinde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Mustafa Bozbey, yapılan bütün çalışmalar için de Mustafa Kılıç'a teşekkür etti.