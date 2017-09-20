  • BIST 105.548
  • Altın 146,307
  • Dolar 3,4703
  • Euro 4,1621
  • Samsun 29 °C
  • İstanbul 35 °C
  • Ankara 33 °C
  • İzmir 36 °C
  • Ordu 28 °C
  • Sinop 27 °C
  • Giresun 27 °C
  • Amasya 35 °C
  • Rize 27 °C
  • Trabzon 26 °C

Kaymakam Kılıç’tan Bozbey’e Veda Ziyareti

» »
Kaymakam Kılıç’tan Bozbey’e Veda Ziyareti
Kayseri'nin Kocasinan ilçesine tayin olan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e veda ziyaretinde bulundu.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesine tayin olan Nilüfer Kaymakamı Mustafa Kılıç, Belediye Başkanı Mustafa Bozbey'e veda ziyaretinde bulundu.

Kocasinan'a tayini çıkan Kaymakam Mustafa Kılıç, veda ziyaretlerini Nilüfer Belediye Başkanı Mustafa Bozbey ile sürdürdü. Mustafa Kılıç, 2012 yılından bu yana Nilüferlilere büyük onur duyarak hizmet ettiğini söyledi. Kılıç'a yeni görevi için "Hayırlı olsun" dileklerini ileten Başkan Mustafa Bozbey, "Nilüfer'deki başarılı çalışmalarınızı Kocasinan ilçesinde de süreceğinize inanıyorum" dedi.

Belediye ve kaymakamlığın beraberlik ve uyum içinde çalışmalar yürüttüklerinin altını çizen Mustafa Bozbey, yapılan bütün çalışmalar için de Mustafa Kılıç'a teşekkür etti.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Tarihi Binaların Bulunduğu Sokaklarda Restorasyon Çalışması Başladı20 Eylül 2017 Çarşamba 16:03
  • Milli Eğitim Bakanı İsmet Yılmaz, Üniversite Sınavlarının Kaldırılması İle İlgili Olarak, "Çalışılıyor. Bir Netice Alındığında Kamuoyunun Bilgisine Sunulacaktır" Dedi.20 Eylül 2017 Çarşamba 15:58
  • Bulgaristan’dan Gelen İlk Turist Kafilesi Türk Lokumuyla Karşılandı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:58
  • Eşkinat, Aydoğdu Sosyal Etkinlik Merkezinde Öğrencilere Okul Malzemesi Hediye Etti20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • Kaymakam Kılıç’tan Bozbey’e Veda Ziyareti20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • Tekin Dundar, Belediyenin Teknik Kadrosuyla Bir Araya Geldi20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • Tuna; "Esnafımız, Türk Ekonomisinin Bel Kemiğidir"20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • Ted Kolejinde Ana Sınıfı Öğrencilerine Yönelik Uyum Süreci Başladı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • 19 Eylül Gaziler Günü20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
  • 19 Eylül Gaziler Günü Kartal’da Kutlandı20 Eylül 2017 Çarşamba 15:53
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi : (0 541) 292 76 95 Gazete İletişim : (0 362) 234 54 10 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti