Kaymakam Kırlı’dan Değerlendirme Toplantısı

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, kurum amirleri ve muhtarlarla bir araya geldi.

Malazgirt Öğretmenevinde düzenlenen toplantıda; Malazgirt ilçesinin huzuru, güveni ve rahatı için yapılması gerekenler ve 16 Nisan'da düzenlenecek referandumda vatandaşların güven içinde oylarını kullanması için alınması gereken tedbirler konuşuldu. Toplantı hakkında bilgi veren Soner Kırlı, "Muhtarların sorunları ve idari konular görüşüldü. İdari işlerin dışında güncel gelişen konular hakkında uyarılarda bulunuldu. Malazgirt ilçemizin huzuru, rahatı ve güveni hakkında amirlerimize gerekli bilgiler verildi. 16 Nisan'da yapılacak referandumda vatandaşlarımızın huzur içinde sandıklarına gidip oylarını kullanması için alınması gereken tedbirler konuşuldu" dedi.

Öğretmenevi toplantı salonunda gerçekleşen toplantıya Soner Kırlı, İlçe Jandarma Komutanı Binbaşı Serdar Uğurlu, İlçe Emniyet Müdürü Ömer Akpınar, Malazgirt Devlet Hastanesi yetkilileri, Malazgirt Belediyesi çalışanları, daire amirleri, merkez mahalle muhtarları ile AK Partili Belediye Meclis Üyesi Menderes Öğreten katıldı.