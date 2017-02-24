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Kaymakam Kırlı’dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

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Kaymakam Kırlı’dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, asayiş denetimleri yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, asayiş denetimleri yapan güvenlik güçlerini ziyaret etti.

Son günlerde artan terör olayları nedeniyle ülke genelinde güvenlik güçleri denetimlerini sıklaştırdı. Oluşturulan asayiş kontrol noktalarında durdurulan araçlarda bulunan tüm kişilerin kimlik sorgulamaları yapılırken, araçları da trafik yönünden inceleniyor. İlçe Jandarma Komutanı ve İlçe Emniyet Müdürüyle sıkça bir araya gelerek güvenlik toplantıları gerçekleştiren Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, yapılan asayiş ve trafik kontrollerini de denetledi.

Ahlât, Adilcevaz ve Malazgirt istikametinde jandarma ve güvenlik korucularının oluşturduğu kontrol noktasını denetleyen Kaymakam Kırlı, yol kontrol ve arama faaliyetlerinde bulunan güvenlik güçlerine destek olmak ve denetlemek istediklerini söyledi. Kırlı, "Gördüğünüz gibi güvenlik güçlerimiz, halkımızın huzur ve güvenliği için 24 saat görev başındalar. Malazgirt'in giriş ve çıkışlarında polis, jandarma ve korucularımız görev başında. Amacımız, hem ilçemizin hem de bölgemizin güvenliğini sağlamak. Bu çalışmalarda fedakârca görev alan güvenlik güçlerimize çok teşekkür ediyorum. Kazasız, belasız hayırlı görevler diliyorum. Aynı zamanda, bu faaliyetlerimizde bizlere destek olan halkımıza da çok teşekkür ediyorum" dedi.

Kaymakam Kırlı’dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Kaymakam Kırlı’dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Kaymakam Kırlı’dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

Kaymakam Kırlı’dan Güvenlik Güçlerine Ziyaret

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