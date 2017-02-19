Kaymakam Kırlı’dan Şehit Ailesine Ziyaret

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Şırnak'ta girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül'ün ağabeyi...

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Şırnak'ta girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül'ü evinde ziyaret etti.

Kaymakam Soner Kırlı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Şekerbulak Mahallesi'nde ikamet eden, Şehit Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül'ü evinde ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül, kendilerini unutmayıp ziyaretlerine gelen Kaymakam Kırlı'ya teşekkür ederek, "Kardeşim 2000 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde girdiği çatışmada şehit olmuştu. Kaymakamız bizleri her zaman arayıp soruyordu. Bugün de evimizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ise, 2000 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül'e Allah'tan rahmet diledi. Kaymakam Kırlı, "Şırnak'ta girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül'ü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy ile birlikte evlerinde ziyaret etmek istedik. Sizler bize şehidimizden emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.