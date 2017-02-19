  • BIST 88.830
  • Altın 144,433
  • Dolar 3,6361
  • Euro 3,8595
  • Samsun 7 °C
  • İstanbul 10 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 10 °C
  • Ordu 8 °C
  • Sinop 9 °C
  • Giresun 6 °C
  • Amasya 1 °C
  • Rize 3 °C
  • Trabzon 9 °C

Kaymakam Kırlı’dan Şehit Ailesine Ziyaret

» »
Kaymakam Kırlı’dan Şehit Ailesine Ziyaret
MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Şırnak'ta girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül'ün ağabeyi...

MUŞ (İHA) – Muş'un Malazgirt Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Soner Kırlı, Şırnak'ta girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül'ü evinde ziyaret etti.

Kaymakam Soner Kırlı ile Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy, Şekerbulak Mahallesi'nde ikamet eden, Şehit Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül'ü evinde ziyaret ettiler. Ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getiren Şehit Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül, kendilerini unutmayıp ziyaretlerine gelen Kaymakam Kırlı'ya teşekkür ederek, "Kardeşim 2000 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde girdiği çatışmada şehit olmuştu. Kaymakamız bizleri her zaman arayıp soruyordu. Bugün de evimizi ziyaret ederek bizleri çok mutlu etti. Kendisine çok teşekkür ediyoruz" dedi.

Malazgirt Kaymakamı Soner Kırlı ise, 2000 yılında Şırnak'ın Silopi ilçesinde girdiği çatışmada şehit olan İsmail Bülbül'e Allah'tan rahmet diledi. Kaymakam Kırlı, "Şırnak'ta girdiği çatışmada şehit olan Jandarma Er İsmail Bülbül'ün ağabeyi Mehmet Bülbül'ü, Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürü Abdulbari Aksoy ile birlikte evlerinde ziyaret etmek istedik. Sizler bize şehidimizden emanetsiniz ve biz de bu emanete en iyi şekilde bakmakla yükümlüyüz. Asla kendinizi yalnız hissetmeyin. Sizler bizim ailemizdensiniz ve sizin taleplerinizi her zaman yerine getirmeye hazırız" diye konuştu.

Kaymakam Kırlı’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kaymakam Kırlı’dan Şehit Ailesine Ziyaret

Kaymakam Kırlı’dan Şehit Ailesine Ziyaret

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Altib’den Başkan Uysal’a Ziyaret19 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Kepez’de Öğrencilere ‘7 Lise 7 Güzel Adamı Anlatıyor’ Projesi19 Şubat 2017 Pazar 09:48
  • Melikgazi Belediyesi’nde Planlama Ve Koordinasyon Toplantısı19 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Kasaplar Meydanına Modern Dokunuş19 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Uyuşmazlıkta Çözümün Adresi “Adana Hal Hakem Heyeti”19 Şubat 2017 Pazar 09:43
  • Van’da ‘Kapıköy Sınır Kapısı’ Sevinci19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Tarımsal Büyüme Olmadan Türkiye Büyüyemez19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Deprem Bölgesini Havadan İncelediler19 Şubat 2017 Pazar 09:38
  • Gto İşverenleri İstihdam Seferberliği Kapsamındaki Desteklerle İlgili Bilgilendirecek19 Şubat 2017 Pazar 09:33
  • Ekonomist Anadolu 500 Ödül Töreni19 Şubat 2017 Pazar 09:33
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti