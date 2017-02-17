Kaymakam Kurtbeyoğlu, Halk Toplantısına Yenidoğan’da Devam Etti

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu vatandaşla buluşma programı kapsamında gerçekleştirdiği halk toplantılarına Yenidoğan Mahallesi ile devam etti.

Söke İlçe Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu vatandaşla buluşma programı kapsamında gerçekleştirdiği halk toplantılarına Yenidoğan Mahallesi ile devam etti.

Söke'ye bağlı Yenidoğan Mahallesi'nde kahvehanede gerçekleşen toplantıda Kaymakam Kurtbeyoğlu, mahalle sakinlerinin sorun ve taleplerini dinledi. Mahalle Muhtarı Tuncay Tunç'un da bulunduğu toplantıda, Söke Kaymakamı Tahsin Kurtbeyoğlu ile birlikte daire müdürleri de yer aldı.

Söke'de göreve başladığından bu yana kırsal mahallelerde yaptıkları toplantıları Söke merkez ve çevre mahallelerde yapmaya başladıklarını belirten Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu; "Temel amacımız vatandaşlarımızın bizlere iletebileceği sorun, ihtiyaç ve talepleri almak. Çözebileceklerimizi hemen çözmek, çözemeyeceklerimizi de not alıp, çözmek için gayret sarf etmek. Esasen Türkiye Cumhuriyeti Devletinin bekası, milletin refahı için yapılması gerekenleri yapmak için buradayız" dedi.

Kaymakam Tahsin Kurtbeyoğlu'nun açılış konuşmasının ardından vatandaşlar sorun ve taleplerini iletti. Toplantıda bir okulun soyunma odası, bir diğer okulun kütüphane ihtiyacı, Özbey camiinde imam olmayışı, altyapı sorunları, karayolu üzerinde üst geçit talebi gibi konularda şikayetler iletildi.