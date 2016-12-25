Kaymakam Murat Yenice’ye Veda Etti

Karabük'ün Yenice ilçesi Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine tayininin çıkması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

Karabük'ün Yenice ilçesi Kaymakamı Oğuz Cem Murat, Kahramanmaraş'ın Çağlayancerit ilçesine tayininin çıkması dolayısıyla veda yemeği düzenlendi.

İlçede bulunan Beste düğün salonunda düzenlenen programa Yenice Belediye Başkanı Zeki Çaylı ve ilçe protokolünün yanı sıra, Safranbolu Kaymakamı Murat Bulacak, Karabük Valiliği Özel Kalem Müdürü Mustafa Cücü, İl Basın Müdürü Bilal Yatmaz, Organize Sanayi Müdürü Caner Özcan, İl Afet ve Acil Durum Müdürü Gazanfer Özbay, İl Sağlık Müdürü Dr. Ahmet Sarı, İl Halk Sağlığı Müdürü Dr. Sezgin Tİryaki, İl Gıda ve Tarım Müdürü Cemalettin Çataklı, İl Ticaret Müdürü Feridun Karataş, Bilim ve Sanayi Müdürü Selahattin Emirsüleymanoğlu, Karabük KYK İl Müdürü Kadir Öztürk katıldı.

Kaymakam Oğuz Cem Murat, 2 yıldır Yenice'de çok huzurlu bir şekilde görev yaptığını söyleyerek, "Mutlu bir şekilde çalıştım. Görev sürem boyunca devletin imkanlarını mümkün mertebe olabildiğince milletime kullanmaya çalıştım. Yapılan yatırımları hepimiz, beraber ve birlikte yapmaya çalıştık. Mutlu bir şekilde geldim, mutlu bir şekilde ayrılıyorum. Bana verilen görevleri yerine getirmenin huzuru ve bütün vatandaşlarımın gönüllerinde hoş bir seda bıraktığıma inanarak Yenice'den ayrılıyorum." diye konuştu.

Programda, kaymakam Murat'a ilçe protokolü, muhtarlar, siyasi parti temsilcileri ve STK temsilcileri tarafından hediye ve plaket takdim edildi.