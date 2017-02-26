Kaymakam Olçaş, İlçenin Sorunları Masaya Yatırdı

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, ilçenin sorunlarını tespit ve çözümü konusunda yapılacak çalışmalar...

DİYARBAKIR (İHA) – Diyarbakır'ın Çermik İlçe Kaymakamı Mehmet Şerif Olçaş, ilçenin sorunlarını tespit ve çözümü konusunda yapılacak çalışmalar hakkında kaymakamlıkta toplantı yaptı.

İlçenin sorunlarının masaya yatırıldığı toplantıya Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, Belediye Başkanı Şehmus Karamehmetoğlu, İlçe Emniyet Müdürü Mehmet Emin Şahan, İlçe Jandarma Komutanı Yüzbaşı Alper Soner Serin, kurum amirleri, köy ve mahalle muhtarları katıldı. Yapılan toplantıda merkez ve köylerin sorunları hakkında muhtarlar ihtiyaç ve sorunlarını dile getirdi, sorunların çözümü için kurum amirleriyle karşılıklı istişare yapıldı.

Kaymakam Mehmet Şerif Olçaş, ilçenin sorunlarını masaya yatırmak kurum amirleri ve muhtarlarla istişare ederek çözüme kavuşturmak amacıyla toplantı düzenlediklerini belirtti. Olçaş, toplantıda daire amirleri kurumları tarafından yapılan çalışma ve hizmetlerle ilgili muhtarların bilgilendirdiğini vurgulayarak, muhtarların talep ve sorunlarının değerlendirildiğini kaydetti.