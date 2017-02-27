Kaymakam Öner Bengi Gönüllüleri İle Bir Araya Geldi

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan Bengi Projesi gereğince çok sayıda etkinlik yapılırken,...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Valisi Ersin Yazıcı'nın öncülüğünde başlatılan Bengi Projesi gereğince çok sayıda etkinlik yapılırken, Kaymakam Hüseyin Öner, okullardaki Bengi gönüllüleri ile bir araya geldi. Öğretmen evinde yapılan kahvaltılı toplantıya, İlçe milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent ile Öğretmen Evi Müdürü Aydın Gülten ile proje gönüllüsü öğretmenler katıldı.

Gönüllü öğretmenlere seslenen Kaymakam Hüseyin Öner, bengi projesi için ilk toplantının Vali Ersin Yazıcı başkanlığında Balıkesir de yapıldığını anlattı. Proje gereğince okulları ziyaret ederek okuma saatleri düzenlediklerini anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Okullarımızda öğretmenler ve öğrencilerle bir araya geldik. Okuma saatlerine katıldık. Önceki günde okul aile birliği başkanları ile buluştuk. Bu gün ise gönüllü öğretmenlerimizle bir araya geldik. Projenin başarılı olması için elimizden geleni yapıyoruz. Daha çok kesime duyurulması için de basına da haber verdik. Öğretmenlerimiz, öğrencileri kitap okuma alışkanlığı konusunda teşvik edecek. Bunun için yarışmalar düzenleyeceğiz. Kitap önerirken de herkesin kabul edebileceği kaynaklar ön planda olacak. Projenin başarıya ulaşması için herkes elinden geleni yapacak" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner'in büyük desteğini gördüklerini anlatan İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent de ;" Kaymakamımıza teşekkür ediyorum. Başarabileceğimiz bir proje. Bunun için bir yürütme kurulu oluşturduk. Siz gönüllülerle bir toplantı yapılım derdik. Gönüllüler çok önemli. Sizlere çok teşekkür ediyorum. İnşallah, bu projeyi başarı ile gerçekleştireceğiz" dedi. Daha sonra söz alan gönüllü öğretmenlerde proje hakkındaki fikirlerini dile getirdi.