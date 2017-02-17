Kaymakam Öner, Öğretmenlere Bengi Projesini Anlattı

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Eğitimde Nitelik Geliştirme ve İnceleme (BENGİ) Projesi kapsamında toplantı üzerine toplantı yapılırken,...

Balıkesir'in Burhaniye ilçesinde, Balıkesir Eğitimde Nitelik Geliştirme ve İnceleme (BENGİ) Projesi kapsamında toplantı üzerine toplantı yapılırken, Kaymakam Hüseyin Öner, Pelitköy'deki öğretmenlerle bir araya geldi.

Kaymakam Hüseyin Öner, Halit Selçuk Ortaokulu'nda öğretmenlere bir araya gelerek okul müdürü Handan Kaplan'dan okuldaki eğitim çalışmaları ile ilgili bilgiler aldı. İlçe Milli Eğitim Müdürü Ferhan Levent'inde hazır bulunduğu toplantıda, öğretmenlere tanışan Kaymakam Hüseyin Öner, Bengi projesi hakkında bilgiler verdi. Projenin eğitim kalitesinin artırılmasında büyük katkısı olacağını anlatan Kaymakam Hüseyin Öner, "Bengi projesine büyük önem veriyoruz. Akademik başarının yanı sıra değerler eğitimine de önem verelim. Siyasi düşüncemiz ne olursa olsun milli ve manevi değerlerimize sahip çıkalım. Okullarda sosyal ve kültürel faaliyetlere ağırlık verelim. Öğrencilerimiz birlik beraberlik, kaynaşma ve dayanışmayı öğrensin. Okullardaki sportif faaliyetlere ağırlık verilmeli. Biz her zaman sizin yanınızdayız. İlçemizdeki eğitim seviyesini artırmak için el birliğiyle arttırmaya çalışacağız" dedi. Kaymakam Hüseyin Öner, okuldan ayrılırken, öğretmen ve öğrencilerle birde hatıra fotoğrafı çektirdi.