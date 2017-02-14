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Kaymakam Özkan, Otel İşletmecileri Bir Araya Geldi

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Kaymakam Özkan, Otel İşletmecileri Bir Araya Geldi
Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçesinde faaliyet gösteren otellerin işletmecileriyle bir araya geldi.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, ilçesinde faaliyet gösteren otellerin işletmecileriyle bir araya geldi.

İlçedeki bir otelde düzenlenen toplantıda otel işletmecileriyle bir araya gelen Kaymakam Mehmet Ali Özkan, sorun ve sıkıntıları dinleyerek çözüm noktasında neler yapılabileceği hususunda istişarelerde bulundu. Gerek kamu, gerekse özel sektörün turizm adına özveri gösterdiğini ve turizmin gelişimi adına paralar ve emekler harcadığını belirten Kaymakam Özkan, bu anlamda turizm ve konaklama sektöründe faaliyet gösteren işletmelerin verimliliklerini arttırmaları ve kalite standardizasyonlarını yükseltmeleri için ellerinden gelen desteği vereceklerini söyledi. Konaklamanın önemine vurgu yapan Kaymakam Özkan, toplantıda gerekli notların alındığını ifade ederek, gerekli girişimlerde bulunulacağını sözlerine ekledi.

Düzenlenen toplantıya Tatvan Belediye Başkan Vekili Baki Menteş, İlçe Emniyet Müdürü Cengiz Kavaklı ve otel işletmecileri katıldı.

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