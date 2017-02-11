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Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması

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Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması
Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, göreve geldiği günden bu yana halk ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Muş'un Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, göreve geldiği günden bu yana halk ziyaretleri yaparak vatandaşların sorunlarını dinlemeye devam ediyor.

Bir süre önce göreve gelen ve ilçe halkı tarafından çalışmaları takdir edilen Hasköy Kaymakamı Ahmet Özkan, ilçeye bağlı Azıklı köyü sakinleri ile taziye evinde bir araya geldi. Vatandaşların sorunlarını yerinde dinlemeye ve çözüm üretmek için ziyaretler gerçekleştirdiğini belirten Kaymakam Özkan, ilerleyen süreçte çeşitli müjdelerle geleceğini söyledi. Köylülerin yol açma çalışması talebine cevap veren Kaymakam Özkan, bir iş makinesi talebinde bulunduklarını ve Muş Valisi Seddar Yavuz ile iletişim halinde olduklarını belirtti. Burada bir konuşma yapan Kaymakam Özkan, "Eğitim öğretime büyük önem vermenizi sizlerde rica ediyorum. Birlik ve beraberlik içerisinde en iyi hizmetleri sizlere getirmenin çabası içerisindeyiz. Gerek Kaymakamlık olarak, gerekse KÖYDES olarak köyümüzü ihmal etmeyeceğiz. Her zaman için devletin vatandaşının yanında olduğunu göstermek için çalışacağız. Bu tür ziyaretlerimiz sürekli olarak devam edecektir. Kardeş kardeşe küsmediği gibi anne babaya küsmediğimiz gibi bizlerde birbirimize küsmeyeceğiz. Önemli olan muhabbetimiz daim olsun, ülkemiz daim olsun geriye kalan hepside inşallah olmayacak şeyler değil" dedi.

Yakın köylerin ortak kullanacağı bir halı sahanın yapılacağı müjdesini veren Kaymakam Özkan, "Yakında inşallah halı sahanın yapımına başlayacağız. Bu işi yaparken de sağlam olmasına dikkat edeceğiz. Halı saha yapıldıktan sonra sıkıntı çıkmaması için güvenli bir yapı yapmayı düşündük. İnşallah köyümüze en iyi hizmetleri getirmeye devam edeceğiz. Suriye'ye bakın orada binlerce insan tarumar durumda. O yüzden eğer biz o duruma düşsek gidecek yerimiz yok. Ülkemizi bölmeye çalışan, dağıtmaya çalışan kim olursa olsun onlara fırsat vermeyelim. Çünkü bu dinin gereğidir. Vatanı sevmekte dinin gereğidir. Dinimizin ilk emri oku ama bizi okuma diye cahil bırakmışlardır. Coğrafyalarımız farklı olabilir ama hepimiz insanız ve biriz. Çocuklarımızı helal bir birey olarak yetiştirmemiz gerekiyor. Biz devlet olarak vatandaşımızı her zaman seviyor ve hakkını savunuyoruz. Bölücü terör örgütleriyle her türlü mücadelemizi sürdüreceğiz" şeklinde konuştu.

Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması

Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması

Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması

Kaymakam Özkan’dan Halk Buluşması

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