Kaymakam Özkan’dan Tadem’e Ziyaret

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Aile Destek Merkezini (TADEM) ziyaret etti.

Bitlis'in Tatvan Kaymakamı Mehmet Ali Özkan, Tatvan Aile Destek Merkezini (TADEM) ziyaret etti.

Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı (SYDV) Müdürü Mesut Karaman ile birlikte SYDV bünyesinde faaliyet gösteren TADEM'i ziyaret eden Kaymakam Özkan, faaliyetlerle ilgili bilgi aldı. Kadınların el becerilerini geliştirme ve ürettiklerini pazarlama alanında aile destek merkezlerinin önemine değinen Özkan, Tatvan'da kadınların sosyal ve ekonomik hayata katılmalarını sağlamak amacıyla yeni projelerin geliştirilmesi talimatını verdi.