Kaymakam Öztürk, Başkan Yemenici’yi Ziyaret

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan Yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk ve beraberinde daire müdürleriyle birlikte ilçeye yeni atanan Kaymakam Yasin Öztürk'ü kapıda karşıladı. Başkan Yemenici "Sizinle birlikte uyum içinde ilçemize hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyorum. İlçemize tekrardan hoş geldiniz, yeni görevinizde başarılar diliyorum" diye ifade etti. Başkan Cüneyt Yemenici, ilçenin sorunları, Belediye çalışmaları ve projeleri konusunda Kaymakam Öztürk'e bilgi verdi.

Akçakoca'nın geniş bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirten Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ise görev süresi boyunca Akçakoca'ya ve Akçakoca halkına yakışan hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile Akçakoca'nın sorunlarının çözümü ve yeni projeleri kazandırma noktasında ortak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Öztürk "Akçakoca potansiyeli ile sürekli gelişip büyüme kaydeden bir ilçe. İnşallah Başkanımızla birlikte Akçakoca'yı daha da geliştirecek hizmetlerle buluşturacağız" dedi.