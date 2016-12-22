  • BIST 77.405
  • Altın 127,880
  • Dolar 3,5100
  • Euro 3,6795
  • Samsun 4 °C
  • İstanbul 5 °C
  • Ankara 1 °C
  • İzmir 7 °C
  • Ordu 7 °C
  • Sinop 6 °C
  • Giresun 5 °C
  • Amasya 2 °C
  • Rize 5 °C
  • Trabzon 6 °C
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • İŞTE CEVAP DÜZELTME METNİ GÖNDERİLEN O HABER
  • SUÇ: İHALEYE FESAT KARIŞTIRMA
  • FETÖ tanığından 'İhtilal' itirafı
  • Balıkesir Ortodonti Tedavilerinde Kendini Anbarcıoğlu’na Emanet Ediyor
  • 4140 Çelik ve Kullanım Alanları
  • İzocam Fiyatları Konusunda Tercihler Yalıtımın Kalitesini Etkiler
  • Psikoterapi Nedir? Psikoterapist Kimdir?
  • Yds Kursu Ne Kadar Sürer?
  • Tektaşların Parıltısı Ellerinize Yansısın
  • Inİstanbul’a Orge Elektrik İmzası
  • Kaynak Planlamalarınızda ERP Çözümlerine Güvenin
  • Kayıp Yaşamak Yatırımcıları Başarıya Yönlendiren Bir Faktördür
  • Forex Piyasasında Swap Ne Demektir
  • Erkek Gümüş Yüzük Almak İçin En İyi Seçenekler
  • Sinema Konusunda Yerli ve Yabancı Birçok Yapıt

Kaymakam Öztürk, Başkan Yemenici’yi Ziyaret

» »
Kaymakam Öztürk, Başkan Yemenici’yi Ziyaret
Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.

Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk, Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici'yi makamında ziyaret etti.

Akçakoca Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici, Başkan Yardımcıları Suat Madenci ile Ali Direk ve beraberinde daire müdürleriyle birlikte ilçeye yeni atanan Kaymakam Yasin Öztürk'ü kapıda karşıladı. Başkan Yemenici "Sizinle birlikte uyum içinde ilçemize hayırlı hizmetler yapacağımıza inanıyorum. İlçemize tekrardan hoş geldiniz, yeni görevinizde başarılar diliyorum" diye ifade etti. Başkan Cüneyt Yemenici, ilçenin sorunları, Belediye çalışmaları ve projeleri konusunda Kaymakam Öztürk'e bilgi verdi.

Akçakoca'nın geniş bir coğrafi yapıya sahip olduğunu belirten Akçakoca Kaymakamı Yasin Öztürk ise görev süresi boyunca Akçakoca'ya ve Akçakoca halkına yakışan hizmeti sunmak için çalışacaklarını belirtti. Belediye Başkanı Cüneyt Yemenici ile Akçakoca'nın sorunlarının çözümü ve yeni projeleri kazandırma noktasında ortak çalışmalara imza atacaklarını kaydeden Öztürk "Akçakoca potansiyeli ile sürekli gelişip büyüme kaydeden bir ilçe. İnşallah Başkanımızla birlikte Akçakoca'yı daha da geliştirecek hizmetlerle buluşturacağız" dedi.

  • Yorumlar 0
    UYARI: Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış,
    Türkçe karakter kullanılmayan ve büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır.
    Bu habere henüz yorum eklenmemiştir.
SON EKLENEN GALERİLER
Diğer Haberler
  • Bileklik Sattı, Gelirini Halep’e Bağışladı22 Aralık 2016 Perşembe 17:18
  • Ak Partili Kadınlardan Halep İçin Yardım Kampanyası22 Aralık 2016 Perşembe 17:13
  • Mhp’den Jandarmaya Taziye Ziyareti22 Aralık 2016 Perşembe 17:13
  • Yardımseverlerden Öğrencilere Yardım22 Aralık 2016 Perşembe 17:08
  • İhsaniye’de 24 Kursiyer Girişimcilik Sertifikası Aldı22 Aralık 2016 Perşembe 17:08
  • Beyşehir’de 71 Tarım Köy Konutu İnşa Edilecek22 Aralık 2016 Perşembe 17:08
  • Selendi’de Şehitler İçin Lokma Hayrı22 Aralık 2016 Perşembe 17:08
  • Salihli Osb’de Yılın Son Toplantısı Yapıldı22 Aralık 2016 Perşembe 17:03
  • Eskişehir’e Milyonluk Yatırım22 Aralık 2016 Perşembe 17:03
  • Belediye Başkanı Tekin’den Jandarmaya Taziye Ziyareti22 Aralık 2016 Perşembe 17:03
    • FOTO GALERİ
    12345678
    ÇOK OKUNANLAR
    YAZARLAR
    VİDEO GALERİ
    12345678
    Tüm Hakları Saklıdır © 2012 Hedef Halk | İzinsiz ve kaynak gösterilmeden yayınlanamaz.
    Tel : İnternet Sitesi: 05436409855 Gazete: 03622345410 Faks : 0(362) 234 64 10
    Haber Scripti