Kaymakam Öztürk’en Şehit Ailesine Ziyaret

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusunun ailesini...

Van'ın Başkale Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekilli Abdulselam Öztürk, terör örgütü PKK'ya yönelik operasyonda şehit düşen güvenlik korucusunun ailesini ziyaret etti.

Kaymakam Abdulselam Öztürk ve eşi Züleyha Öztürk, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Gökhan Karaman ile şehit güvenlik korucusu Süleyman Aydın'ın ailesini ziyaret etti. Şehit ailesiyle yakından ilgilenen Öztürk, şehit çocuklarının kendilerine emanet olduğunu belirtti. Şehit çocuklarına hediyelere veren Öztürk, "Bugün bu topraklarda rahatça yaşamamız, şehitlerimizin sayesindedir. Bu cennet vatanda yaşamanın bedelini şehitlerimiz canlarıyla ödedi. Bizlerin de yegane vazifesi, şehitlerimizin bize emaneti olan ailelerine sahip çıkmaktır. Devletimiz her zaman tüm imkânlarıyla şehit ailelerinin yanındadır. Şehitlerimiz canlarını bizler için verdi, şehitlerimizin çocukları ve eşleri de bize emanettir. Kapılarımız sizlere her zaman sonuna kadar açıktır" dedi.

Kaymakam Abdulselam Öztürk, diğer şehit ailelerini ve gazileri de ziyaret etmeye devam edeceklerini belirtti.

Ziyaretten duydukları memnuniyeti dile getiren şehit Aydın'ın ailesi ise, vatanın birlik ve bütünlüğünün daim olması temennilerinde bulundular.