Kaymakam Öztürk’ten Başarılı Öğrenciye Bisiklet

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, TEOG'ta dereceye giren Öznur Kaya isimli öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

VAN (İHA) – Van'ın Başkale Kaymakamı Abdulselam Öztürk, TEOG'ta dereceye giren Öznur Kaya isimli öğrenciyi bisikletle ödüllendirdi.

Başkale ilçesine bağlı İran sınırındaki Böğrüpek Ortaokulunda eğitimine devam eden Öznur Kaya, birinci dönem yapılan TEOG sınavında 120 sorunun 112'sine doğru cevap vererek ilçenin en başarılı öğrencisi oldu. Öznur Kaya'yı İlçe Milli Eğitim Müdürü İsmet Samsa ve Okul Müdiresi Şule Aydın ile birlikte makamında ağırlayan Kaymakam Abdulselam Öztürk, "Öznur'un başarısı ilçemiz adına gurur verici bir olay. Kırsal mahallede okuyan ve zorlu bir hayattan başarılı sonuçlar çıkaran öğrencimizi, ailesini ve öğretmenlerini kutluyorum. İnşallah başarısının devamı da gelecektir" dedi.

Kaymakam Öztürk, başarısından dolayı Kaya'yı bisikletle ödüllendirdi.