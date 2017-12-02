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Kaymakam Öztürk’ün 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı

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Kaymakam Öztürk’ün 3 Aralık Engelliler Günü Mesajı
Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, "3 Aralık dünya engelliler günü" dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Van merkez İpekyolu Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, "3 Aralık dünya engelliler günü" dolayısı ile bir mesaj yayınladı.

Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Cemil Öztürk, "3 Aralık dünya engelliler günü" dolayısı ile yayınladığı mesajında, "Engelli vatandaşlarımızın sorunlarına sahip çıkmak, çözümler üretmek için çaba göstermek, sadece engelliler ve ailelerini ilgilendiren bir husus değil, toplum olarak tüm kesimlerin ortak sorumluluğudur. Engelli vatandaşlarımızın özel ve değerli bireyler oldukları bilinciyle, hayatın içerisindeki engeller kaldırılarak, toplumsal yaşama katılımlarının hayatımızı daha da güzelleştireceğine yürekten inanıyoruz. Devletimiz son yıllarda engelli vatandaşlarımızın geleceğe güvenle bakabilmelerini sağlayacak politikalar ve çözümler üretmek için gerekli çalışmaları yapmış, eğitim, sağlık, istihdam ve sosyal yaşam içerisinde yer alan çok sayıda hukuki düzenlemeyi hayata geçirmiştir. Bu çerçevede, İpekyolu Belediyesi olarak hizmete açtığımız Engelsiz Yaşam Akademisi hizmet çeşitliliği ve kalitesi açısından gerek ilimizde gerekse ülke genelinde takdir görmüştür. Engelli vatandaşlarımızın bu anlamlı gününü kutlarken, değişik yaş gruplarından 320 vatandaşımıza hizmet veren Engelsiz Yaşam Akademimizin, 3 aralık pazar saat 13.00'de ev sahipliği yapacağı etkinliklere vatandaşlarımızı davet etmekten ayrıca mutluluk duyuyor, tüm engellilerimize ve ailelerine mutluluklar diliyorum" ifadelerine yer verdi.

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