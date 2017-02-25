Kaymakam Pişkin’den Basın Mensuplarına Ziyaret

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede görev yapan ulusal basın, ajans temsilcileri ile günlük yayın yapan gazeteleri ziyaret etti.

Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, ilçede görev yapan ulusal basın, ajans temsilcileri ile günlük yayın yapan gazeteleri ziyaret etti.

Tosya Kaymakam Deniz Pişkin, ilçede görev yapan İhlas Haber Ajansı Tosya İlçe Temsilcisi Sedat Ağacıkoğlu, TRT Tosya İlçe Temsilcisi Serhat Ağacıkoğlu, günlük yayın yapan Tosya Açıksöz Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Mehmet Ünsal ile Tosya Haber37 Gazetesi Yazı İşleri Müdürü Hüsnü Acar'ı ziyaret etti. Ziyaretlerde Tosya Kaymakamı Deniz Pişkin, "Bende öğrencilik yıllarında ulusal muhabirlik yaptım. Muhabirliğin ne kadar zor ve sorumluluk isteyen bir meslek olduğunu bizzat yaşadım. Basın kuruluşları, ilçemizin dünyaya açılan kapısıdır. Bu vazifesini layıkıyla yerine getirdiklerinden de hiç bir kuşkum yok. Gazeteciler, toplumun aydınlatılması, bilgilendirilmesi, bilinçlendirilmesi ve kamuoyu oluşturulması yolunda önemli bir görev üstlenmektedirler. Gazetecilerin, görevlerini yerine getirirken, fedakarca çalıştıklarının bilincindeyiz. Basın mensuplarımızın çalışma şartlarının kolaylaştırılması ve bilgiye ulaşmada onlara gereken desteğin sağlanması toplum olarak biz idarecilerin ve hepimizin görevidir" dedi.