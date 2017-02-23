Kaymakam Sağ’dan Lösemi Hastası Muhammed Atilla’nın Ailesine Ziyaret

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ve beraberindeki heyet Eskiköyde ikamet eden 6 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Atilla'nın ailesini ziyaret etti.

Adıyaman'ın Sincik Kaymakamı Zafer Sağ ve beraberindeki heyet Eskiköyde ikamet eden 6 yaşındaki lösemi hastası Muhammed Atilla'nın ailesini ziyaret etti.

Eskiköyde ikamet eden Atilla Ailesini ziyaret eden Kaymakam Sağ'a, TSM Başkanı Dr. Veysel Yılmaz, SYDV Müdür Vekili Hüseyin Altıntel eşlik etti.

3 yıldır lösemi hastası olan 6 yaşındaki Muhammed Atilla'yı ve ailesini ziyaret eden Kaymakam Sağ ve beraberindekiler Atilla Ailesiyle sohbet ederek uygun iliğin bulunması için ellerinden gelen ne varsa yapacaklarını söyledi. Kaymakam Sağ, "Muhammed'in tedavi sürecinde bizler devlet olarak elimizden geleni yapıyoruz Yapmaya da devam edeceğiz ancak bizlerin yapacakları uygun ilik bulma konusunda maalesef kısıtlı kalıyor. Uygun iliğin bulunması için Kızılay İl Başkanlığı ekipleri belirli sürelerle ilçemizde kan bağışı için gelecek. Bizim arzumuz tüm vatandaşların bu duyarlılığı göstererek kan bağışında bulunmasıdır. Kan bağışını tüm vatandaşlarımızdan şifayı Allah'tan tüm hastalarımız için istiyoruz. İnşallah en kısa sürede küçük Muhammed sağlığına kavuşur inancımız bu yönde ümidimizi hep taze tutmak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Muhammed'in babası Sabri Atilla ise ziyaretten duyduğu memnuniyeti dile getirerek, "Sizler buraya kadar gelip halimizi hatırımızı sordunuz. Bizi memnun ettiniz sağ olun. 3 yıl önce bu hastalığı öğrendiğimizden beri birçok hastaneye gittik şuanda da oğluma sürekli olarak hafta da bir Malatya Eğitim ve Araştırma Hastanesinde 300 CC kan veriliyor. Tedavi sürecinin hızlanması ve oğlumun bir an evvel sağlığına kavuşması için tüm vatandaşlarımızdan kan bağışında bulunmalarını talep ediyorum inşallah Muhammed için verilen kan bağışı artar ve uygun ilik bulunur" dedi.